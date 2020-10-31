قائمة جديدة لمنبوذي مدرب برشلونة كومان

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مدرب برشلونة، رونالد كومان، يمتلك قائمة سوداء في الفريق الكتالوني،عقب مرور 7 جولات في الليغا، وجولتين في دوري أبطال أوروبا.وتضم القائمة اللاعبين المنبوذين من قبل المدرب الهولندي، وهم كل من ريكي بوتش، وكارليس ألينيا، ومارتن بريثويت، وجونيور فيربو.ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن كومان لم يمنح سوى 3 دقائق للشاب ريكي بوتش، فيما لم يلعب كارليس ألينيا أي دقيقة، وهو ما يثير علامات استفهام لدى جماهير برشلونة، خاصة وأن كلا اللاعبين يملكان مقومات عالية.وأضافت الصحيفة أن مارتن بريثويت حصل على 14 دقيقة، فيما بالكاد شارك جونيور فيربو في 30 دقيقة منذ بداية الموسم الحالي، رغم أن جوردي ألبا غاب عن مبارتين بسبب الإصابة.وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لا يمتلك مهاجما صريحا، ورغم ذلك لا يعتمد رونالد كومان على مارتن بريثويت، مؤكدة أن البارسا سيحاول بالطبع التوقيع مع ممفيس ديباي في الميركاتو الشتوي.وتردد أن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل على ضم الهولندي ممفيس ديباي، ويتبقى الاتفاق مع أولمبيك ليون الفرنسي، الذي سيفضل بيعه في يناير بدلا من رحيله مجانا في الصيف.