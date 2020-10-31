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السبت، 31-10-2020 11:08 ص

برشلونة على حافة الإفلاس .. تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة كبيرة

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الوكيل الإخباري _ ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة يمر بوضع مالي صعب للغاية في الوقت الحالي بسبب الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، ولم يعد هناك حل آخر سوى التوصل لاتفاق سريع مع اللاعبين من أجل تخفيض رواتبهم.


ويعد برشلونة من أكثر الأندية التي تأثرت بالوباء العالمي، حيث خسر النادي إيرادات بيع التذاكر وتقلصت أرباحه من الجولات السياحية وبيع المنتجات في المتاجر الخاصة به، الأهم من هذا كله أنه يعاني من فاتورة مرتفعة لأجور اللاعبين، وكان قد أنفق ببذخ في السنوات الأخيرة.


وبدأ النادي الكاتالوني بالفعل مفاوضاته الحقيقية مع اللاعبين من أجل تخفيض أجورهم في الموسم الحالي، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي لم يحظى بعلاقة جيدة مع نجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بين محامي النادي والمحامي الخاص باللاعبين لمناقشة مسألة تخفيض الرواتب ومحاولة التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضاف التقرير أن برشلونة مهدداً بالإفلاس بالفعل إن لم ينجح النادي في إقناع اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 30% قبل 5 من شهر نوفمبر المقبل، وهذه نسبة كبيرة وسوف توفر 190 مليون يورو بشكل سريع، وهو مبلغ كفيل أن يغطي العجز المالي الذي يعاني منه النادي.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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