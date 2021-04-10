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السبت، 10-04-2021 02:27 م

لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تلغي عقوبة ابو عاقولة

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الوكيل الإخباري- أعلن امين سر نادي الرمثا السابق محمد أبو عاقولة تسلمه اليوم السبت قرارا رسميا من لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، يفيد بإلغاء عقوبة اللجنة التأديبية التي تم اتخاذها سابقا بحقه.

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وكانت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، اتخذت عقوبة بحق ابو عاقولة بمنعه من حضور 6 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 2500 دينار، وذلك على خلفية مخالفات تم ارتكابها خلال مباراة فريقي الرمثا والفيصلي ببطولة الدرع ما دفع ابو عاقولة لاستئناف العقوبة. وأكد ابو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) تسلمه اليوم السبت كتابا رسميا من الاتحاد يؤكد فيه قرار لجنة الاستئناف بفسخ عقوبة اللجنة التاديبية.


وقال ابو عاقولة ان قرار فسخ العقوبة جاء بعد أن تبين للجنة الاستئناف بناء على شهادة الشهود بأنه لم يتلفظ بأي شتائم اتجاه الحكم مما دعاها لفسخ القرار .

 




 

 


 

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