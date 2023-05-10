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الأربعاء، 10-05-2023 11:24 ص

لحظة غضب رونالدو على لاعب الخليج تثير الجدل

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الوكيل الإخباري - أثارت لقطة مصورة تظهر انفعال كريستيانو رونالدو على أحد اللاعبين الجدل، خلال مواجهة النصر بنظيره الخليج، على أرض ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري "روشن" السعودي.

وعانى لاعب نادي الخليج من الإصابة، لتدخل عربة نقل المصابين إلى أرض الملعب، وبعد أن تبين أن اللاعب لا يشكو من إصابة خطيرة طالب النجم البرتغالي بخروج العربة على الفور تجنبا لإهدار الوقت، قبل أن ينفعل غضبا ويحمل اللاعب بيده ويجلسه على مقاعد العربة بالقوة.


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وأثارت اللقطة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، غضب البعض الذين ذهبوا لانتقاد سلوك النجم البرتغالي ووصفه بالتصرف المتعجرف.


فيما انتقد آخرون حكام الدوري السعودي الذين حسب وصفهم "ضعفاء" أمام رونالدو ولا يستطيعون اتخاذ قرارات صارمة تجاه سلوك وتجاوزات اللاعب الشهير.

وأخفق رونالدو البالغ 38 عاما وزملاؤه في تقليص الفارق بشكل أكبر مع متصدر سلم ترتيب المسابقة، نادي اتحاد جدة، بعد أن تعثروا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي الخليج.


بذلك بات رصيد "العالمي" 57 في وصافة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن فريق "النمور"، قبل 4 جولات من ختام الدوري المحلي.

 

 

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