لحظة غضب رونالدو على لاعب الخليج تثير الجدل

لماذا قنوات SSC لم تظهر هذه اللقطات من مباراة النصر و الخليج ؟!— سارة الزهراني (@ittigirls1) May 9, 2023
اعتداء رونالدو على لاعب الخليج !
كفاية تصغير لأنفسنا و رياضتنا @ssc_sports
حسبنا الله ونعم الوكيل 🤲 pic.twitter.com/vwZ9xjACP1
وأثارت اللقطة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، غضب البعض الذين ذهبوا لانتقاد سلوك النجم البرتغالي ووصفه بالتصرف المتعجرف.
فيما انتقد آخرون حكام الدوري السعودي الذين حسب وصفهم "ضعفاء" أمام رونالدو ولا يستطيعون اتخاذ قرارات صارمة تجاه سلوك وتجاوزات اللاعب الشهير.
وأخفق رونالدو البالغ 38 عاما وزملاؤه في تقليص الفارق بشكل أكبر مع متصدر سلم ترتيب المسابقة، نادي اتحاد جدة، بعد أن تعثروا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي الخليج.
بذلك بات رصيد "العالمي" 57 في وصافة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن فريق "النمور"، قبل 4 جولات من ختام الدوري المحلي.
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