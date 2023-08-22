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الثلاثاء، 22-08-2023 03:22 م

لقطة غريبة.. ميلان يرفض التوجه لغرفة الملابس بين شوطي مباراة بولونيا

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الوكيل الإخباري - قرر فريق ميلان قضاء فترة الاستراحة بين شوطي مباراته أمام بولونيا على أرض الملعب، في لفتة غريبة وغير معتادة بملاعب كرة القدم.

ووفقا لقناة "DAZN"، فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اتخذ قرارا بعدم دخول غرفة الملابس خلال الشوطين والبقاء إلى جانب مقاعد البدلاء طوال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بسبب وجود عطل في تكييفات غرفة ملابس الفريق، لافتة إلى أن اللاعبين والجهاز الفني بقوا على أرض الملعب لأن درجة الحرارة شديدة داخل الغرفة ولذلك قرر البقاء في الهواء الطلق.

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وأشارت إلى أن هذه اللفتة غير معتادة من ميلان، لكنها لا تتعارض مع القواعد.

وفاز ميلان على مستضيفه بولونيا، بنتيجة (2-0)، على ملعب "ريناتو دال آرا" ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 11، فيما سجل الوافد الجديد كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني بالدقيقة 21.

بهذا الفوز، حصد ميلان أول 3 نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز الـ18.

 


 

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