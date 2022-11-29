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الثلاثاء، 29-11-2022 09:17 ص

لماذا لم يُحتسب هدف كريستيانو رونالدو في مرمى أوروغواي لصالحه؟ فيديو

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الوكيل الإخباري - حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الجدل بشأن تسجيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك أوروغواي.

وأوضح الفيفا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر":"الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز".

وجاء ذلك بعد الهدف الأول للبرتغال في مرمى أوروغواي بالمجموعة الثامنة، الذي أثار التساؤلات بشأن ما إذا كان كريستيانو رونالدو لمس الكرة برأسه، وبعد تسجيل الهدف باسم رونالدو كشفت الإعادة الدقيقة أن الكرة لم تلمس رأسه، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نسب الهدف لفيرنانديز.

الجدير بالذكر أن فوز البرتغال على أوروغواي يعني تأهل رونالدو ورفاقه رسميا إلى دور الـ16.

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