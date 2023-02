لمن صوت رونالدو في جائزة الأفضل وهل تجاهل ميسي؟!

الوكيل الإخباري - تجاهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، التصويت لغريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في اختيارات جائزة الفيفا "ذا بيست".



ولم يدخل رونالدو قائمة المرشحين للجائزة، بعد أدائه الضعيف مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لم يحقق شيئا ملموسا مع منتخب بلاده.



وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن قائد البرتغال تجاهل ميسي تماما، ولم يختره في القائمة الثلاثية المختصرة المرشحة للجائزة.



وأضافت أن تصويت رونالدو جاء كالتالي: الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الأول، ثم الكرواتي لوكا مودريتش، وأخيرا الفرنسي كريم بنزيما.



وظهرت جائزة "فيفا" للأفضل "The best" إلى النور انطلاقا من عام 2016، بعد أن كانت مدمجة مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.



ومنذ أن انفضت هذه الشراكة، قامت "فيفا" بإنشاء جائزتها الخاصة بصورة مستقلة، وهي جائزة الأفضل أو ما يعرف إعلاميا بـ "The best".



يذكر أن ميسي فاز بجائزة الفيفا "ذا بيست" 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019، ليعادل رقم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

