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السبت، 14-01-2023 03:22 م

ليفربول في ضيافة برايتون بالدوري الإنجليزي.. وصلاح ينتظر إنجازا تاريخيا

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق برايتون منافسه ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح في السادسة مساء اليوم، السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد فالمر ضمن منافسات الجولة  الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويدخل ليفربول المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة حصدها من 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات، بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويبحث فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة زحفه نحو مراكز الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى برايتون عن تحسين مركزه بالبريميرليج.
 
ويستعد محمد صلاح لخوض المباراة رقم 300 اليوم خلال مسيرته مع الكرة الإنجليزية في جميع المسابقات ، وذلك منذ انضمامه إلى قلعة الريدز في عام 2017، وقبلها مع تشيلسي.
كما يخوض صلاح مباراته رقم 12 أمام برايتون بعدما شارك في 11 مباراة ضد الفريق وساهم في 12 هدف بتسجيله 6 وصناعة مثلهم.

من جهته علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الإنجاز الرائع الذى حققه  محمد صلاح، والذى يستعد لخوض المباراة رقم 300 اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، فى المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون، "يالها من مسيرة مذهلة لمحمد صلاح، لقد حقق حلمه وأحلامنا أيضًا معه، لكن لم تنته القصة بعد، إنه يبدو جاهزًا جدًا وسرعته مازالت نفسها، أهم شيء أنه جاهز ووجوده معنا شيء مثالى للغاية".

وأضاف كلوب، "صلاح الآن أصبح ملهما، حدثت بعض الأشياء بين ظهوره لأول مرة معنا والآن!، يا لها من رحلة!".

وعن سوق الانتقالات قال مدرب ليفربول، "لا أعتقد أننا سندخل السوق، وظيفتي هى استخدام ما لدى من لاعبين، بصراحة لا يمكنك حل جميع مشاكلك من خلال سوق الانتقالات".

وأضاف، "أجريت 6000 مؤتمر صحفي مع ليفربول، هل علي أن أخبرك مرة أخرى قصة المال الذى ننفقه؟ لماذا قد يكون لدينا أموال لا تُعد ولا ننفقها على شراء اللاعبين؟ أنت تعرف الإجابة."

وتابع، "برايتون يحرك الكرة بشكل جيد، هذا صحيح، كل المباريات مهمة حقًا الآن، إنه ممتع، برايتون فريق يستحق الاحترام، لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يقلل من شأنهم بعد الآن".

وأنهى كلوب تصريحاته قائلا، "لسنا بأفضل أحوالنا فى الوقت الحالي لأننا لانلعب كرة القدم التي نتوقعها أو يتوقعها النادي منا بالضبط، ولكننا مررنا بلحظات جيدة. "

 

 

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