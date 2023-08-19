ليفربول يتفق مع فيورنتينا على صفقة أمرابط

الوكيل الإخباري - بات ليفربول، قريبا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، هذا الصيف.



وتمتع سفيان أمرابط باهتمام بعض أندية أوروبا مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد، بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.



وبحسب صحيفة "AD.nl" الهولندية، فإن ليفربول تصدر سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، وبات متفوقا على المان يونايتد، وأتلتيكو مدريد.



وأضافت "مسئولو الريدز توصلوا بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا، على ضم سفيان أمرابط مقابل 35 مليون يورو".



وتابعت الصحيفة "سيكون أمرابط خير تعويض للريدز بعد فشل صفقتي كايسيدو، ولافيا، مع رحيل الثنائي جوردان هندرسون، وفابينيو للدوري السعودي".



ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى 30 يونيو/حزيران 2024.





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