ليفربول يعلن تأجيل مباراته ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

الوكيل الاخباري - ملاعب - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، تأجيل مباراته ضد فولهام والمقرر إقامتها 18 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة البريميرليج.







وكشف ليفربول، في بيانه، عن تأجيل مباراته ضد فولهام بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، بسبب تأهل الأخير إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وكان من المقرر إقامة مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزى، يوم 18 مارس لكن ستلعب في هذا التوقيت مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وأضاف البيان أن نادي ليفربول في انتظار الموعد الجديد الذى تحدده رابطة الدوري الإنجليزي، لخوض مباراة فولهام.



جدير بالذكر فريق ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فولهام السادس، لكن يتبقى لفريق الريدز مباراتان مؤجلتان.



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