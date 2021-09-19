مؤقتة النادي الفيصلي تحدد مواعيد دفع اشتراكات العضوية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاطلبت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي من أعضاء الهيئة العامة تسديد ما يترتب عليهم من إشتراكات مالية لحضور الإجتماع الغير عادي، والذي سيتم يوم الخامس من الشهر المقبل لتعديل المواد الخاصة بالعضوية .وحددت المؤقتة موعدا يوميا لتسديد الرسوم ويبدأ عند الساعة الخامسة من مساء كل يوم ولغاية الساعة السابعة، حيث سيتم الدفع عند بمقر النادي بمنطقة غمدان، على أن يكون لدى أمين الصندوق.وأكدت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم إغلاق باب تسديد الإشتراكات الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 2021/10/4.