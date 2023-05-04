مان يونايتد يواجه برايتون بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، حصدها من خلال الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 7 مواجهات، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة.



وتُعد هذه المواجهة واحدة من أشرس المواجهات المرتقبة، في ظل حاجة الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط كاملة، مما يجعلنا ننتظر جانب من المتعة والإثارة طوال اللقاء.



ويبحث الشياطين الحمر عن الفوز على طيور النورس بملعب فالمر، خاصة أن الفريق يحتل فى الوقت الراهن المركز الرابع، برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.



كما يسعى فريق برايتون إلى التقدم فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل إنهاء الموسم الجاري وهو متواجد ضمن الستة الكبار في جدول الترتيب لضمان المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

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