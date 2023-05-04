الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 02:31 م

مان يونايتد يواجه برايتون بالدوري الإنجليزي

520234101637851770069 (1)


الوكيل الإخباري -  يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، حصدها من خلال الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 7 مواجهات، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة. 

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أشرس المواجهات المرتقبة، في ظل حاجة الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط كاملة، مما يجعلنا ننتظر جانب من المتعة والإثارة طوال اللقاء.

ويبحث الشياطين الحمر عن الفوز على طيور النورس بملعب فالمر، خاصة أن الفريق يحتل فى الوقت الراهن المركز الرابع، برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

كما يسعى فريق برايتون إلى التقدم فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل إنهاء الموسم الجاري وهو متواجد ضمن الستة الكبار في جدول الترتيب لضمان المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520234135743307940949

طليقة حكيمي تشن هجوما عنيفا على النجم المغربي!

520234142933814423453

54 سائقا يشاركون في سباق السرعة الأول بمادبا

52023415331757242300

سان جيرمان يتخذ إجراءات أمنية لحماية ميسي ونيمار في باريس

52023414423111518944 (1)

كلوب يبرر استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح

520234103240778777195

فرانكفورت يواجه لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا

52023491851726688487 (1)

رونالدو يعلنها.. أنا عالمي

أخبار متعلقة
520232161851261242708 (2)

من أجل جورجينا .. رونالدو يفكر في إنهاء رحلته مع النصر السعودي

420233095845720657226

مانشستر يونايتد وأستون فيلا في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

420232992243784246316 (1)

الشيخ جاسم يقدم عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد

420232711833583688001

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

420232010304356104152

هالاند المدمر يهدر ركلة الجزاء الأولى له منذ عامين

4202316102929592462131

مانشستر يونايتد يواجه نوتينجهام لتأمين المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي