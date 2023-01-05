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الخميس، 05-01-2023 02:24 م

ما سر غياب مبابي وأشرف حكيمي عن استقبال ميسي؟

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الوكيل الإخباري - غاب لاعبا فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي عن استقبال زميلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب عودة الأخير إلى تدريبات الفريق الباريسي.

وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب فوزه بكأس العالم 2022، مع منتخب الأرجنتين، وعاد اليوم الأربعاء، إلى مران ناديه باريس سان جيرمان، للمرة الأولى عقب مونديال قطر.

وحرص لاعبو باريس سان جيرمان، في غياب مبابي وحكيمي، على تكريم ميسي، في أول مران له عقب انتهاء كأس العالم، عبر ممر شرفي على أرض الملعب، كما حصل "البرغوث" على درع تكريمي وسط تصفيق جميع الحضور.

ويعود غياب مبابي وأشرف حكيمي عن تكريم ميسي إلى حصولهما على إجازة سلبية من المدرب كريستوف جالتييه، وسفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى ميسي استقبالا فاترا من الجمهور الباريسي، حيث لم يكن هناك أي مشجع في انتظاره خلال فيديو وصوله إلى مركز التدريبات، الذي نشره الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان.

وشهدت كأس العالم 2022 منافسة قوية بين ميسي ومبابي على جائزة الهداف وأفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى محاولة قيادة الأرجنتين وفرنسا لنيل لقب المونديال.

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