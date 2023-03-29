ما هي عصا كرة القدم التي مُنحت لليونيل ميسي؟

الوكيل الإخباري - منح أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”، ليونيل ميسي “عصا كرة القدم” خلال احتفالية الاتحاد بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس الليلة الماضية.



وأقيمت احتفالية الكونميبول لمنتخب الأرجنتين احتفالا بعودة هيمنة أمريكا الجنوبية على كرة القدم العالمية بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما، وهي المرة الأولى التي يفوز بها منتخب من أمريكا الجنوبية بالمونديال منذ البرازيل التي حققت اللقب في كوريا واليابان عام 2002.

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وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر الكونميبول في باراغواي، منح دومينغيز عصا كرة القدم لميسي في وجود كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومنتخب الأرجنتين كاملا ومشاهير كرة القدم بأمريكا الجنوبية.



وتحدث دومينغيز لميسي :”يا ليو، أريد أن أنصبك حاكما لكرة القدم والأفضل في تاريخها بإعطائك عصا كرة القدم، العصا السحرية”.



ورد ميسي قائلا: “هذا كثير، أردت فقط أن أفعل ما أحب، لكن ما يحدث حاليا يؤكد أن كل شيء ممكن”.





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