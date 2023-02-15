الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 15-02-2023 12:58 م

مباريات مثيرة .. ابرز مواجهات الليلة بتوقيت الاردن

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 15-2-2023 عدد من المباريات الهامة على رأسها، مباراة بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، ولقاء ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني، وقمة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
بوروسيا دورتموند X تشيلسي – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

كلوب بروج X بنفيكا – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ريال مدريد X إلتشي – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات
الدوري الإنجليزي
والقنوات الناقلة
 
أرسنال X مانشستر سيتي – 10.30 مساء – beIN Sports 2 HD Premium

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