الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 03:18 م

محمد صلاح مفتاح ليفربول للتعاقد مع مبابي

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الوكيل الإخباري _ عادت فكرة رحيل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الفريق للظهور مجددا خلال الساعات الأخيرة.

ويعتبر محمد صلاح أحد أبرز النجوم في صفوف ليفربول على مدار المواسم الـ3 الماضية، ولكنه تغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ليستر سيتي، الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ورغم غيابه، إلا أن ليفربول تمكن من تحقيق انتصار عريض بنتيجة 3-0، وهو ما دفع ديفيد جيمس، حارس مرمى الفريق السابق، إلى التقليل من أهمية الدور الذي يقوم به النجم المصري.


وقال جيمس في هذا الصدد: "لا أعتقد أن محمد صلاح هو اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه".

وأوضح: "لقد قلت هذا من قبل، وهذا لا يعني أن محمد صلاح ليس لاعبا رائعا، ولكن فقط يبدو أن ليفربول يظهر أفضل بدونه في الملعب".


وأردف: "اللاعبون الذين يلتقطون الكرة ويركضون بها عليك إيقافهم فقط، هذا ما يحدث مع صلاح، رغم أنه سجل 8 أهداف هذا الموسم".

ولم يتوقف الحارس السابق لـ"الريدز" عند هذا الحد، حيث طالب بضرورة رحيل صلاح عن ليفربول حال وصول عرض مناسب، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال جيمس: "إذا كان السعر مناسبا، فسيتم بيع أي لاعب، هذا يعتمد على ماهية السعر فقط".

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وواصل: "إذا ذهب صلاح إلى مانشستر سيتي، فلا أعتقد أن هذا سيكون جيدا لليفربول، لكن إذا ذهب إلى دوري مختلف ودولة مختلفة، فسيكون ذلك أكثر منطقية". 


وأتم: "لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح فقط، وهذا شيء جيد ليورجن كلوب مدرب الفريق، ومع ذلك، سيظل بحاجة إلى بديل".


وارتبط اسم ليفربول بالتعاقد مع مبابي في العديد من المناسبات السابقة، لا سيما وأن عقده مع سان جيرمان ينتهي في 2022، ما سيجبر النادي الفرنسي على بيعه في الصيف المقبل بثمن منخفض، خشية رحيله مجانا في الموسم التالي.

 

المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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