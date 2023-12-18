الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة

القسام تستهدف شاحنة محملة بجنود الاحتلال

"بي بي" البريطانية تعلق عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

القسام تقصف "كيسوفيم " وتستهدف حشوداً لجيش الاحتلال في خانيونس

فيديو - القسام ترد على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق

هيئة الأسرى: معطيات عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة

الحوثيون: منعنا اليوم سفينتين من الإبحار إلى إسرائيل

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

عاجل

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18-12-2023 03:44 م

مدرب ليفربول يكشف أسباب تعثر فريقه أمام مانشستر يونايتد

122023189039559177298


الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، استياءه من تضييع لاعبيه للفرص السانحة خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتنازل ليفربول (38 نقطة) عن صدارة الدوري الإنجليزي لمصلحة أرسنال (39 نقطة) الفائز على برايتون بهدفين دون رد.

وعقب المباراة، قال كلوب للصحفيين: "كان من المفروض أن نسجل وكانت هناك فرص لم ننجح في استغلالها، عابنا التسرع في العديد من الأحيان والجميع رأى أننا كنا نرغب في الانتصار".

وأضاف "دافعوا (لاعبو مانشستر يونايتد) بشكل أفضل، وعندما يدافع فريق ما بهذه الطريقة فمن الصعب التسجيل".

وأكمل المدرب الألماني "لو سجلنا لتغيرت مجريات المباراة، ولكن بما أننا لم نسجل بقيت الأمور كما هي ولم يتغير أي شيء".

وتنتظر ليفربول مباراة قوية أخرى السبت المقبل عندما يستضيف المتصدر أرسنال في قمة المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231891442565158698

بمشاركة ثلاثي عربي.. فيفا يستحدث مسابقة "قارية" جديدة للأندية

12202317163614282018032 (1)

برشلونة مهدد بخسارة ميسي الجديد

1220231716182240509036

انتهاء مشوار موديست مع الأهلي في المونديال

12202317154958608427686

لعنة الإصابات تلاحق ميلان

12202317103638146651865

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1220231710369573257038

راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

أخبار متعلقة
1220231710369573257038

راتكليف يبدأ خطوات إعادة مان يونايتد للطريق الصحيح

12202316151648816596805

كلوب يذكر تن هاغ بالسباعية

1220231410039537516733

انتكاسة مانشستر يونايتد بين 2006 و2023

1220231294216325368377

رونالدو منع مانشستر يونايتد من التعاقد مع كين

1220231110647159195474

نجم مان يونايتد السابق يتلقى تهديدات على واتساب

1220236114434400400510

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة