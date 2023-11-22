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الأربعاء، 22-11-2023 04:13 م

مدير إنتر يطمئن الجماهير بشأن لاوتارو

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الوكيل الإخباري - طمأن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، جماهير النيراتزوري، بشأن تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد الفريق.

ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع النيراتزوري حاليا حتى صيف 2026، ويسعى النادي لتمديده لفترة أطول.

وقال ماروتا، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "لا مشكلة بشأن تجديد عقد لاوتارو.. لقد قال أيضا عدة مرات إنه يريد البقاء معنا لسنوات عديدة".

وأضاف: "نحن على نفس الصفحة، نريد أن نستمر معا، وبالتالي ستكون المفاوضات سهلة".

وكان لاوتارو قد انضم لصفوف النيراتزوري في صيف 2018 الماضي، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو.

وتوج لاوتارو مع إنتر بلقب الكالتشيو مرة، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.

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