الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 10:12 ص

مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خسارة منتخب بلاده

1120222791820103904968


الوكيل الإخباري - نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية عقب خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب البولندي بمونديال قطر 2022.

وكتب العساكر في تغريدة بالإنجليزية قائلا: "رغم نتيجة مباراة اليوم، قدم المنتخب السعودي أداء مشرفا وعزيمة مبهرة. نتطلع إلى مباراة الأربعاء المقبل".

اضافة اعلان

 

 

وفي تغريدة باللغة العربية قال العساكر: "ما قصروا صقورنا الخضر.. أداء رائع، وحضور مشرف.. وفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله".


 

 

واحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) أمس السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.


وتراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C)، برصيد 3 نقاط أيضا، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره البولندي المتصدر (4) ومنتخب الأرجنتين الثاني (3)، ومن ثم المكسيك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202227104744309369719 (1)

ماذا قال مدرب المكسيك عن مواجهة السعودية؟

11202227102542741832768

ميسي يتحدى بولندا برسالة حاسمة

11202227101746418690605 (1)

حظوظ السعودية والأرجنتين.. خيار حاسم يفك شفرة التأهل

1120222793430330344235

لقاءات نارية وأنظار العرب تتجه لمباراة المغرب (الموعد والقنوات)

47503

الخطأ الفادح المزدوج بين 'البليهي والمالكي' الذي تسبب في الهدف الثاني لمنتخب بولندا..فيديو

download (1)

الهريفي يكشف عن الخطأ الذي وقع فيه 'رينارد' في تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا

أخبار متعلقة
47503

الخطأ الفادح المزدوج بين 'البليهي والمالكي' الذي تسبب في الهدف الثاني لمنتخب بولندا..فيديو

download (1)

الهريفي يكشف عن الخطأ الذي وقع فيه 'رينارد' في تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا

2815c2f7-2ab2-4d50-a31f-a4ea742e87b9

حارس بولندا يكشف سر تصديه لركلة جزاء السعودية

9

بعد فوزهم على الأرجنتين .. حقيقة تقديم سيارة فارهة لكل لاعب سعودي

1120222411027507143833

مدرب المنتخب السعودي أمام فرصة لتخطي إنجاز سولاري التاريخي

large

شاهد ..أول ظهور لـ 'ياسر الشهراني' من المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية