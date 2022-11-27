مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خسارة منتخب بلاده

الوكيل الإخباري - نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية عقب خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب البولندي بمونديال قطر 2022.



وكتب العساكر في تغريدة بالإنجليزية قائلا: "رغم نتيجة مباراة اليوم، قدم المنتخب السعودي أداء مشرفا وعزيمة مبهرة. نتطلع إلى مباراة الأربعاء المقبل".

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وفي تغريدة باللغة العربية قال العساكر: "ما قصروا صقورنا الخضر.. أداء رائع، وحضور مشرف.. وفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله".









أداء رائع، وحضور مشرّف



وفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله 🇸🇦🙏pic.twitter.com/BQRx3gQteX ما قصّروا صقورنا الخضرأداء رائع، وحضور مشرّفوفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله 🇸🇦🙏 #المنتخب_السعودي November 26, 2022

واحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) أمس السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.



وتراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C)، برصيد 3 نقاط أيضا، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره البولندي المتصدر (4) ومنتخب الأرجنتين الثاني (3)، ومن ثم المكسيك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

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