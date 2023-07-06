مطلوب في السعودية.. ليفربول يعرض نجمه للبيع

الوكيل الإخباري - استقر نادي ليفربول الإنجليزي على عرض أحد نجوم الفريق للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن إدارة الليفر، قررت عرض لاعب الوسط الإسباني، تياجو ألكانتارا للبيع بعد ضم المجري، دومينيك سوبوسلاي.



وأشارت إلى أن ألكانتارا (32 عاما) يتبقى في عقده مع النادي الإنجليزي موسما واحدا فقط.



وأكدت أن ليفربول لن يسمح برحيل اللاعب الإسباني مجانا، بعدما دفع 24 مليون يورو لضمه من نادي بايرن ميونخ الألماني.



ويقال إن تياجو ألكانتارا يحظى باهتمام عدد من الأندية السعودية والأمريكية، التي ترغب في ضمه هذا الصيف.



وقد أثار ألكانتارا الجدل مؤخرا بحذف ليفربول من سيرته الذاتية عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام.



وتراجعت بصمة اللاعب الإسباني مع ليفربول في الموسم الماضي بسبب كثرة إصاباته التي أبعدته فترات طويلة.

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