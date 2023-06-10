شباب العقبة يهزم السلط ببطولة الدرع

الوكيل الإخباري - قاد عمر سريوة فريق شباب العقبة لتحقيق فوز مهم على السلط بنتيجة (1-0)، مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الخامسة لدرع المئوية الأردني.



وأحرز سريوة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، ليتقدم شباب العقبة إلى المركز الثالث ب9 نقاط، فيما بقي السلط في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.



وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد فرض شباب العقبة أفضليته بالشوط الأول، معولا على انطلاقات عيسى السباح ومحيسن أبو جبلة وعمر سريوة وغيث المدادحة.

اضافة اعلان



وتوج فريق شباب العقبة أفضليته بهدف السبق الذي جاء بمجهود رائع من محيسن أبو جبلة الذي تلاعب بالدفاع وقدم كرة نموذجية لعمر سريوة الذي سددها بدوره في سقف المرمى بالدقيقة 34.



وتحسن أداء فريق السلط في الشوط الثاني، وتجرأ هجوميا ولاحت له أكثر من فرصة، كان أخطرها تسديدة مقدام عارف من موقف ثابت، لكن حارس شباب العقبة عبد العزيز حرب تألق في تحويلها إلى ركنية.

ملاعب