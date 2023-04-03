مفاجأة بشأن مصير جالتيه مع سان جيرمان

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير فرنسية، مصير كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، داخل "حديقة الأمراء" في الفترة المقبلة.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، لم تتخذ إدارة سان جيرمان أي قرار بشأن مصير جالتيه مع الفريق في الموسم المقبل حتى الآن.



وجاء ذلك رغم أنباء بحث إدارة سان جيرمان عن مدرب جديد منذ خروج الفريق الباريسي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.



وفي نفس السياق، قالت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، إن الإدارة تتمسك ببقاء جالتيه ولويس كامبوس المستشار الفني للنادي في الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن الحالة الوحيدة التي قد تدفع سان جيرمان للاستغناء عن الثنائي ستكون خسارة لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.





ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بـ66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس ومارسيليا.

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