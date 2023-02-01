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الأربعاء، 01-02-2023 02:11 م

الوكيل الإخباري - باتت صفقة انتقال النجم المغربي، حكيم زياش إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة.

مفاجأة.. تشيلسي يورط سان جيرمان في صفقة زياش

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الوكيل الإخباري - باتت صفقة انتقال النجم المغربي، حكيم زياش إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة.

ذكرت صحيفة ليكيب أن صفقة إعارة زياش من تشيلسي إلى بي إس جي قد تكون على وشك الانهيار، لأن النادي الإنجليزي فشل في إرسال المستندات اللازمة في الوقت المناسب.

وأضافت أن اللاعب المغربي اجتاز الفحوصات الطبية. واتفق الناديان على إعارة حكيم زياش إلى تشيلسي، إلا أن النادي اللندني أرسل المستندات المطلوبة بعد فوات الأوان المحدد لقيد اللاعبين في فرنسا.

وبينت الصحيفة الفرنسية: "تعطل إرسال المستندات المطلوبة، سيعني أن عقد إعارة حكيم زياش، لن يتم اعتماده".

وختمت ليكيب تقريرها بأن "الإدارة الباريسية بصدد تقديم طعن أمام رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، لتوثيق عقد الإعارة، وقيد حكيم زياش في القائمة".

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