مفاجأة كبرى.. نجم عالمي يقترب من مغادرة الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن مفاجأة كبرى تخص قرب رحيل أحد الأسماء العالمية من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه بمنصة إكس: "من المقرر أن يسافر الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق إلى أمستردام، قبل عطلة نهاية الأسبوع، لإكمال انتقاله لأياكس، وتعمل جميع الأطراف على تسوية التفاصيل النهائية للعقد، اليوم".



وتابع: "يتم التحضير للكشف الطبي، اقتربت الصفقة من الوصول إلى نهايتها".



ولعب هندرسون 17 لقاء مع نادي الاتفاق، صنع خلالها 4 أهداف في دوري روشن السعودي.



ويحتل الاتفاق حاليا المركز الثامن برصيد 28 نقطة.



يذكر أن هندرسون انتقل إلى الاتفاق في الصيف الماضي، قادما من ليفربول، بتوصية من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

اضافة اعلان

ملاعب