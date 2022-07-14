منتخب الصقور يحقق فوزا هاما في كأس اسيا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فوزا مثيرا على أندونيسيا المستضيفة بنتيجة 74/65، في ثاني مبارياته بكأس اسيا لكرة السلة والتي أقيمت لحسب المجموعة الأولى في صالة إستورا سينايان بجاكرتا .











وسيطر " صقور النشامى " على النتيجة في أغلب فترات اللقاء، فتقدموا مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 39/38، فيما أنهوا الربع الثالث بنتيجة 57/48، وصولا لانهاء المباراة التي شهدت ندية كبيرة بفارق 9 نقاط .





وكان أحمد الدويري أفضل لاعبي اللقاء بكفاءة 26+، مسجلا 16 نقطة، 13 متابعة، 2 خطف كرة و2 بلوك شوت، فيما كان ماركوس أفضل لاعبي أندونيسيا بكفاءة 23+، مسجلا 12 نقطة، 16 متابعة، 4 خطف كرة وبلوك شوت واحد، علما أن نجم منتخبنا دار تكر كان أكثر اللاعبين تسجيلا بـ 22 نقطة .



وكان منتخبنا الوطني قد خسر المباراة الأولى أمام أستراليا بنتيجة 60/78، علما أنه بالمركز الثاني بـ 3 نقاط خلف أستراليا المتصدرة بـ 4 نقاط وبذات رصيد أندونيسيا، أمام السعودية صاحبة النقطتين من خسارتين.



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المصدر : ملاعب