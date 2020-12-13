من المسؤول عن أزمات وانهيار النصر في الدوري السعودي؟

الوكيل الإخباري- يعيش نادي النصر في دوامة غريبة عصفت بالفريق منذ انطلاق الموسم الحالي للدوري السعودي، وازدادت حالة الغضب الجماهيري بعد الخسارة أمام الأهلي، أمس السبت، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين بهدفين مقابل هدف.

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وتجمد رصيد النصر عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير، بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.



كما أهدر حمد الله ركلة جزاء أمام الأهلي، لتكون هذه ركلة الجزاء الثالثة، في المباراة الثالثة على التوالي، حيث أهدر أمام أبها والاتفاق، ليواصل سلسلة الإهدار المتتالي.





