مهاجم ميلان الجديد يخضع للكشف الطبي

الوكيل الإخباري - خضع أحد أهداف ميلان في الميركاتو الصيفي للكشف الطبي، صباح اليوم السبت، تمهيدا لتوقيع عقده مع الروسونيري.



ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فيديو لوصول نواه أوكافور، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، إلى عيادة ميلان لإجراء الكشف الطبي، في وقت مبكر من صباح اليوم.



وزعمت تقارير، أمس الجمعة، أن ميلان سيتعاقد مع أوكافور، مقابل مبلغ يتراوح بين 13 و15 مليون يورو.



وأحرز أوكافور 34 هدفا في 110 مواجهات مع سالزبورج، كما هز شباك الروسونيري في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.



وانضم المهاجم السويسري إلى ريد بول سالزبورج من بازل، مقابل 11.2 مليون يورو في يناير/كانون الثاني 2020.

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