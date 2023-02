مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم، السبت 11 - 2 - 2023، عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، والأهلي وفلامنجو على المركزين الثالث والرابع، فضلا عن مباراة وست هام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فلامنجو X الأهلي - الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport الأرضية



الهلال السعودي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة SSC1 SD





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز X الهلال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



بيترو أتلتيكو X شبيبة القبائل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



الترجي X المريخ – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4



حوريا X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X تشيلسي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



آرسنال X برينتفورد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



كريستال بالاس X برايتون – الساعة 6 مساء



فولهام X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء



ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ساوثهامتون X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء



بورنموث X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X ريال بيتيس - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



إشبيلية X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



فالنسيا X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X سبيزيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X أتلانتا - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا



فرايبورج X شتوتجارت – الساعة 5:30 عصرا



ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا



هوفنهايم X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا



فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا



لايبزيج X يونيون برلين – الساعة 8:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports Connect



كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Connect





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X البنك الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة on time sport



طلائع الجيش X الداخلية – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

