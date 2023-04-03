مواجهة عربية محتملة في ربع نهائي الكونفيدرالية

الوكيل الإخباري - وصلت منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد، إلى خط النهاية بعد إقامة مواجهات الجولة الأخيرة.



وأسفرت مرحلة المجموعات عن تأهل 8 أندية إلى ربع نهائي البطولة القارية، وتجرى مراسم قرعة البطولة الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المصرية القاهرة.



وتأهل عن المجموعة الأولى مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وخلفه اتحاد العاصمة الجزائري في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.



وصعد أسيك الإيفواري في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وخلفه ريفرز يونايتد النيجيري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.



وتأهل الجيش الملكي المغربي برصيد 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز المصري.



وصعد يانج أفريكانز التنزاني في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري التونسي.



وربما تشهد قرعة ربع النهائي مباراة عربية حال وقوع الجيش الملكي في مواجهة اتحاد العاصمة أو الاتحاد المنستيري.



ولعب الجيش الملكي في نفس المجموعة مع بيراميدز، وسيتجنب مواجهته في ربع النهائي.

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