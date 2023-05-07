مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 7 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الترجي مع الأفريقي في الدوري التونسي.
مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
تشرين السوري X الشباب السعودي – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X أرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتالانتا X يوفنتوس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند X فولفسبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه X موناكو – الساعة 2 ظهرا
نانت X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا
لوريان X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا
أوكسير X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا
اجاكسيو X تولوز – الساعة 4 عصرا
ليون X مونبلييه – الساعة 6 عصرا
تروا X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X سيفاس سبور – الساعة 12:30 ظهرا
قونيا سبور X قيصري سبور - الساعة 3 عصرا
جيرسونسبور X فنربخشة – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدورى التونسي
النجم الساحلي X اتحاد بن قردان – الساعة 5 مساء
الأفريقي X الترجي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الداخلية X أسوان – الساعة 5 مساء على قناة ON TIME SPORT
سموحة X الو ايجبت – الساعة 5 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT
سيراميكا X دكرنس – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT
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