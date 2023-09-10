مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 10 - 9 - 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها أيرلندا ضد هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024، فضلا عن مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.



مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان Xإيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



الجبل الأسود X بلغاريا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1



فنلندا X الدانمارك - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 2



جزر فاروه X مولدوفا - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 3



ليتوانيا X صربيا – الساعة 9:45 مساء



سان مارينو Xسلوفينيا – الساعة 9:45 مساء



إيرلندا X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



اليونان X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2



ألبانيا Xبولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توجو X الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7



نيجيريا X ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 6



جامبيا X الكونغو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

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