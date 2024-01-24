الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 24-01-2024 03:01 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 24-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء المغرب وزامبيا بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ليفربول وفولهام بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
 
جنوب أفريقيا X تونس – 8 مساء - beIN Sports HD 3 Max    

ناميبيا X مالي – 8 مساء - beIN Sports HD 2 Max   

زامبيا X المغرب – 11 مساء - beIN Sports HD 1 Max         

تنزانيا X جمهورية الكونغو – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max       

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023
 
اليابان X إندونيسيا – 2.30 مساء

العراق X فيتنام – 2.30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
 
فولهام X ليفربول – 11 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 
ريال مايوركا X جيرونا – 9.30 مساء

أتلتيك بيلباو X برشلونة – 11.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
بايرن ميونخ X يونيون برلين – 10.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس فرنسا
 
فينيي-أولنوي X مونبلييه – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
 
سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء

إنبي X الإسماعيلي – 4 مساء

مودرن فيوتشر X بلدية المحلة – 6 مساء

الاتحاد السكندري X سموحة – 6مساء

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