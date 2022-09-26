الإثنين 26-09-2022
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الإثنين، 26-09-2022 02:21 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الاثنين 26 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مباريات كأس قطر.

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مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة  Uefa.tv

المجر X إيطاليا – الساعة 9:45 مساء         

الجبل الأسود X فنلندا – الساعة 9:45 مساء                     

رومانيا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء                    

جبل طارق X جورجيا – الساعة 9:45 مساء         

مقدونيا الشمالية X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء    

سان مارينو X إستونيا – الساعة 9:45 مساء  

مواعيد مباريات كأس قطر
المرخية X الريان – الساعة 5:50 مساء               

الشمال X الغرافة – الساعة 8 مساء             

الدحيل X العربي – الساعة 8 مساء

 

ملاعب

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