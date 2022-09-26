مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 26 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مباريات كأس قطر.

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مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

إنجلترا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv



المجر X إيطاليا – الساعة 9:45 مساء



الجبل الأسود X فنلندا – الساعة 9:45 مساء



رومانيا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء



جبل طارق X جورجيا – الساعة 9:45 مساء



مقدونيا الشمالية X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء



سان مارينو X إستونيا – الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات كأس قطر

المرخية X الريان – الساعة 5:50 مساء



الشمال X الغرافة – الساعة 8 مساء



الدحيل X العربي – الساعة 8 مساء

ملاعب

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