مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 26 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مباريات كأس قطر.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا X ألمانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
المجر X إيطاليا – الساعة 9:45 مساء
الجبل الأسود X فنلندا – الساعة 9:45 مساء
رومانيا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء
جبل طارق X جورجيا – الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء
سان مارينو X إستونيا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس قطر
المرخية X الريان – الساعة 5:50 مساء
الشمال X الغرافة – الساعة 8 مساء
الدحيل X العربي – الساعة 8 مساء
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