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الإثنين، 24-10-2022 02:52 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - قام اليوم الإثنين 24 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة وست هام يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، فضلا عن سيلتا فيجو ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام يونايتد X بورنموث – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
سيلتا فيجو X خيتافي – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD                                

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
كريمونيزي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                                

ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                                        
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport 1                 
الاتحاد السكندري X الداخلية – الساعة 6 مساء على قناة on time sport 1                 
فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

 

ملاعب

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