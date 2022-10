مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - قام اليوم الإثنين 24 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة وست هام يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، فضلا عن سيلتا فيجو ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X بورنموث – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X خيتافي – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport 1

الاتحاد السكندري X الداخلية – الساعة 6 مساء على قناة on time sport 1

فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

