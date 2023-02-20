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الإثنين، 20-02-2023 04:53 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة   
الفيصلي X  فولاد خوزستان – الساعة 6 مساء على قناةSSC1 HD 

الهلال X شباب أهلي دبي – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD 

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
خيتافي X فالنسيا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
تورينو X كريمونيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة     
الداخلية X الاتحاد السكندري – الساعة 6 مساء على قناة 2 on time sport

إنبي  X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة   
أوغندا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 5 عصرا على قناةon time sport             
جنوب السودان X الكونغو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport     

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