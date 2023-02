مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن مباريات الدوري المصري.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفيصلي X فولاد خوزستان – الساعة 6 مساء على قناةSSC1 HD



الهلال X شباب أهلي دبي – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X فالنسيا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X كريمونيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية X الاتحاد السكندري – الساعة 6 مساء على قناة 2 on time sport



إنبي X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport



مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

أوغندا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 5 عصرا على قناةon time sport

جنوب السودان X الكونغو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

