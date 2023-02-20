مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 20 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن مباريات الدوري المصري.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الفيصلي X فولاد خوزستان – الساعة 6 مساء على قناةSSC1 HD
الهلال X شباب أهلي دبي – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X فالنسيا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X كريمونيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الداخلية X الاتحاد السكندري – الساعة 6 مساء على قناة 2 on time sport
إنبي X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة
أوغندا X جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 5 عصرا على قناةon time sport
جنوب السودان X الكونغو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
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