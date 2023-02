مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهة بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X روما – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

ستوك سيتي X برايتون – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



ليستر سيتي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



فولهام X ليدز يونايتد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



بريستول سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

ليون X جرينوبل – الساعة 11 مساء





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبيX المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport



سيراميكا كليوباترا X البنك الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة 2 on time sport



الأهلي X الداخلية – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport

