الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

مواعيد الـعمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر آذار

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

المياه: 114 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة غداً - أسماء

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء، 28-02-2023 01:54 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2202328102919864625602


الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي، فضلا عن مواجهة بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
كريمونيزي X روما – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                
يوفنتوس X تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة   
ستوك سيتي X برايتون – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD          

ليستر سيتي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

فولهام X ليدز يونايتد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بريستول سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة   
ليون   X جرينوبل – الساعة 11 مساء


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة    
إنبيX  المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport

سيراميكا كليوباترا X  البنك الأهلي – الساعة 6 مساء على قناة 2 on time sport  

الأهلي X الداخلية – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328153535790982339

المنتخب السعودي يواجه فنزويلا وبوليفيا ودياً في جدة.. رسمياً

2202328132039673066026

حقيقة تجاهل رونالدو التصويت لميسي في جائزة الأفضل

220232812333315350350

لماذا فضلت ميسي على بنزيما؟ ألابا يوضح

22023281202405701572

نجم ريال مدريد يطعن بنزيما في تصويت ذا بيست

2202328111513492814626

حقيقة تحية ميسي ولابورتا في حفل الأفضل - صورة

220232893259763243245

تعليق ميسي بعد التتويج بجائزة الأفضل

أخبار متعلقة
2202327235854280752458

سكالوني أفضل مدرب في 2022

2202323115745280967171

برشلونة يتخلى عن الصفقة المستحيلة

220232211259931185066

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

220232211514802291172

مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا أمام لايبزيج في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

2202316145941979262712

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

22023159521126243635

مباريات مثيرة .. ابرز مواجهات الليلة بتوقيت الاردن