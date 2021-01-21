مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 21-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وإيبار أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة كورنيا ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



ليفربول ضد بيرنلي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



فالنسيا ضد أوساسونا - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار ضد أتلتيكو مدريد - الساعة العاشرة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الأهلي ضد المقاولون العرب - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم



لاتسيو ضد بارما - الساعة العاشرة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم



إيبيزا ضد أتلتيك بيلباو - الساعة الثامنة مساء

كورنيا ضد برشلونة - الساعة العاشرة مساء

مواعيد كأس أمم أفريقيا للمحليين



جمهورية الكونغو ضد ليبيا - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

النيجر ضد الكونغو - الساعنة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

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المصدر : ملاعب



