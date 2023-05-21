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الأحد، 21-05-2023 04:49 م

ميسي إلى الدوري الإسباني.. لكن ليس إلى برشلونة؟!

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الوكيل الإخباري - وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل، لا تزال تشغل الجميع.. وهذا جديدها.

لا تزال وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل، تشغل الجميع.

إذ إن ميسي لم يمدد عقده بعد مع فريقه الباريسي والذي يستمر حتى حزيران/ يونيو المقبل.

في موازاة ذلك، تتحدث تقارير صحافية عن احتمال عودة ميسي إلى برشلونة الإسباني أو أن ينضم إلى الدوري السعودي على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في هذا الوقت، لم يتوان زميلا ميسي في منتخب الأرجنتين، جيرمان بيزيلا وغويدو رودريغيز عن القول في تصريحات صحافية في الأرجنتين بأنهما عرضا على نجم باريس سان جيرمان بأن ينضم إلى فريقهما الحالي ريال بيتيس الإسباني.

وقال بيزيلا: "نحن في بيتيس نرحب به في النادي. ليس لدينا أي مشكلة. إذا كان يريد القدوم إلى الفريق، سنساعده في ذلك".

وبالتأكيد فإن كلام بيزيلا لن يتحقق، إذ لن يوافق ميسي بأن يلعب مجدداً في إسبانيا في فريق غير برشلونة!

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