الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 01:07 م

ميسي بمواجهة رونالدو.. تفاصيل قائمة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

12023179354930203168


الوكيل الإخباري - تم الإعلان عن قائمة فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الودية ضمن المنافسة على كأس موسم الرياض.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الخميس المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيقود باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام نجوم الهلال والنصر حيث سيقودهم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

وضمت قائمة نجوم الهلال والنصر 22 لاعبا على رأسهم رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.
الدفاع: عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي.
الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عطيف، محمد كنو.
الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أندريه كاريو، موسى ماريجا، كريستيانو رونالدو.
وسيكون مدرب فريق نجوم الهلال والنصر، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت.
وقاد جاياردو 422 مباراة خلال مسيرته التدريبية، وحقق الفوز في 227 مباراة مقابل التعادل في 111 والخسارة في 84.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231710958285331949

عرض جديد لمدرب منتخب السعودية

120231794618433951593

نادي العين السعودي يعلن تعاقده رسميا مع الفاخوري

120231794353583191653

قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

120231793332478063122

رسميا.. استبعاد المغرب من كأس أمم إفريقيا للمحليين

12023179914845023373

موعد نهائي خليجي 25 .. والقنوات الناقلة

12023179658748070336

آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم ميسي؟!

أخبار متعلقة
12023991425265606390

آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة بمميزات مذهلة (فيديو)

1220222691036816228216

باقة من القنوات الناقلة .. بشرى سارة لجماهير العراق و"خليجي 25"

12202226953580072280

جدول مباريات "خليجي 25".. والقنوات الناقلة مجانا

122022251214910958388

اختتام الأسبوع الثالث من دوري النخبة ت 19

1220222512356728188784

الوحدات بطلاً لدوري الناشئين ت 17

12202225121415884091452

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق