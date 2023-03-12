الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 01:18 م

ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

320231211197162826294


الوكيل الإخباري - عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليتصدر المشهد مجددا وهذه المرة من بوابة التمريرات الحاسمة.

وصنع ميسي هدف الفوز الذي سجله زميله كيليان مبابي لباريس سان جيرمان أمام بريست 2-1 أمس السبت، ضمن المرحلة الـ27 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد بات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 300 تمريرة حاسمة مع الأندية.

وكان ميسي قد احتفل أواخر الشهر الفائت بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع الأندية أيضا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202312114625855213718

آرسنال ضيفا على فولهام لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

3202312112956715842964

مبابي يصيب ريال مدريد بالملل.. وحالة واحدة لإتمام الصفقة

32023129209563640095

السلط يتعاقد مع خليل بني عطية

320231211221283359453

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

32023111614647650375

100 متسابق يشاركون في بطولة الأردن للتسلق

3202311153737799291473

ريال مدريد يراقب نجم نيوكاسل

أخبار متعلقة
2202327233523127158776

مفاجأة.. جائزة خاصة بين جوائز فيفا للأفضل في العالم The Best

22023279276593278516

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل 2022

2202325102136479238373

زوجة ميسي تحسم مستقبله خارج باريس

22023111069983222173

أوزيل وميسي وآخرون.. عالم كرة القدم يهب لمساعدة ضحايا الزلزال

220231191334734300852

ماذا قال رونالدو بعد السوبر هاتريك؟

2202311932295888905

صراع شرس بين ميسي وبنزيما ومبابي على جائزة الأفضل