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الخميس، 05-01-2023 02:37 م

ميسي يدخل التاريخ بكأس عالم مزيفة!

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عن أن نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي دخل التاريخ بكأس عالم مزيفة، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل بقطر.

والتقطت صورة لميسي في أرضة ملعب "لوسيل" يرفع كأس العالم وهو محمول على أعناق زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني "الألباسيلستي" المهاجم المعتزل سيرخيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخي.

ووضع ميسي الصورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، لتحصل على أكثر من 74 مليون و400 ألف علامة إعجاب، ما جعلها أكثر صورة في تاريخ المنصة، تحصل على علامات إعجاب متخطية صورة البيضة الشهيرة.


وأكد شبكة "RMC Sport" في تقرير لها، أن ميسي رفع الكأس المصورة في الصورة، وتلقاها من مشجعين أرجنتينيين اثنين، وهما مانويل وباولا، اللذين قاما بصنع كأس عالم مشابهة للأصلية، قبل انطلاق البطولة من أجل الحصول على توقيعات اللاعبين عليها.

ونقلت "RMC Sport" عن المشجعين قولهما: "كانت فكرتنا أن اللاعبين يمكنهم أن يوقعوا على تلك الكأس، وفي النهاية دخلت الكأس 3 مرات إلى أرض ملعب المباراة".

وواصلا: "أول مرة دخلت مع أحد أقارب لياندرو باريديس ووقع عليها اللاعب، والثانية دخلت الكأس لأرض الملعب لمدة 45 دقيقة وطلبها منا اللاعبين وعائلاتهم، والتقطوا الصور معها، وقالوا لنا في المدرجات لقد ضاعت منكم الكأس، كنا نمزح لكننا أردنا استعادة الكأس".


وأكمل مانويل وباولا: "هتفنا لاثنين من اللاعبين بأن الكأس التي كانت بيد باريديس هي كأسنا ويجب أن نحصل عليها، وفي النهاية أعادها إلينا لاوتارو مارتينيز بعد أن وقع عليها".

الغريب أن الثنائي الأرجنتيني أشار إلى أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتى إليهما وطلب منهما تأكيدا بأن الكأس التي يحملانها ليست الأصلية، ما يعني أن صورة ميسي الشهيرة تم التقاطها بالكأس المزيفة.

وظهرت صور للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وهو يتحدث مع ميسي ويشير للكأس ببعض الإشارات، موضحا أنها ليست الكأس الأصلية.

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