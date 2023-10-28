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السبت، 28-10-2023 03:50 م

ميلان يحسم موعد عودة إسماعيل بن ناصر

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الوكيل الإخباري -  حسم نادي ميلان الإيطالي موعد عودة نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المباريات، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية.

وكان لاعب وسط منتخب "محاربي الصحراء" تعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبته أجبرته على إجراء جراحة في شهر مايو/ أيار الماضي.

وترك إسماعيل بن ناصر فراغا كبيرا في تشكيلتي ميلان ومنتخب الجزائر نظرا للأدوار التكتيكية الكبيرة التي كان يقوم بها في خط وسط الميدان.

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نجم "الخضر" سيعود للملاعب بداية العام المقبل، وتحديدا بعد 7 أشهر كاملة عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتزامن الظهور الأول لإسماعيل بن ناصر بعد الإصابة في مواجهة إمبولي ضمن الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها يوم 6 يناير/ كانون الثاني.

وتبعا لذلك، سيكون الأخير مؤهلا بدنيا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير/ شباط.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في المسابقة الأبرز في القارة يوم 15 يناير المقبل بملاقاة أنغولا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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