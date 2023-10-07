السبت 07-10-2023
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السبت، 07-10-2023 12:46 م

نانت يتخطى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - اقتنص نانت فوزاً ثميناً من ستراسبورغ 2-1 في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليغ آ).

سجل هدفي نانت ماركوس كوكو (ق50) من المباراة وصمويل موتوسامي (ق58)، بينما قلص مويسي ساهي ديون الفارق لصالح ستراسبورغ (ق90+2).

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد نانت إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 10 نقاط في المركز التاسع.

ويتصدر موناكو البطولة برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بريست في المركز الثاني.

 

 

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