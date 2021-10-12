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الثلاثاء، 12-10-2021 12:03 م

نجاة لاعب كرة مصري شهير من الموت في حريق بمنزله

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الوكيل الإجباري - نجا اللاعب وليد عبد اللطيف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق من الموت هو أسرته حيث اشتعلت النيران في العقار الذي يقطنه مما أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار.

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وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل العقار الذي يقيم به وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق بمدينة المنصورة شمال شرقي القاهرة حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لتنجح في السيطرة عليه.
وطرح عدد من جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول حالة وليد صلاح عبد اللطيف الصحية.


وقال وليد صلاح عبد اللطيف وفق "سكاي نيوز عربية": "كنت نائماً واستيقظت على حريق ضخم التهم العمارة التي أسكن بها، الوضع كان صعباً للغاية في البداية لم نكن نعلم أسباب الحريق ولكنه سيطر على العقار بأكمله".


ويكمل وليد صلاح عبد اللطيف:" قمنا على الفور بإبلاغ الشرطة واستدعاء سيارات المطافئ وحضرت ثلاثة سيارات لإخماد الحريق ولم تكن تلك السيارات كافية لإخماد الحريق، حتى جاءت سيارات أخرى حتى تمت السيطرة على الحريق".


ويتابع لاعب الزمالك الأسبق حديثه موضحا الأسباب التي أدت لنشوب الحريق بالعقار:" توجهت إلى المحامي العام بنيابة المنصورة ورئيس المباحث كان معي وأخرجوا الأدلة الجنائية وتبين أن سبب الحريق بشكل مبدأي يعود إلى ماس كهربائي أدى إلى حدوث الحريق في العقار بأكمله".


وعن حالته الصحية يوضح عبد اللطيف: "تعرضت لإصابة بسيطة في قدمي ولكن أنا بخير، أشكر الله، وأسرتي بخير، الحريق أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار وليس في منزلي فقط".


ويتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته بالقول: " أريد أن اطمئن جميع الجماهير أني بخير وهذا قدر الله وأنا راض بقضاء الله وقدره".


ويعد وليد صلاح عبد اللطيف أحد مهاجمي الزمالك السابقين حيث تميز في مركز الهجوم مع الفارس الأبيض كما سبق له تمثيل أندية المنصورة والإسماعيلي والأولمبي، فضلا عن مشاركته البارزة مع منتخب مصر في حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة "1998" في بوركينا فاسو.

 

البيان


 




 

 


 

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