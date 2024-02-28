الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا

إلقاء القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في البقعة

عطلة لهؤلاء الموظفين الأحد المقبل

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3007 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة

للإقتناء .. كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي واصابة آخر من مسافة صفر

اعلان هام للمستفيدين من المكرمة الملكية السامية

هنية : أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه

إطلاق القيمة الإدارية في جميع مديريات دائرة الأراضي ونشرها للاعتراض

الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في العقبة

الأربعاء، 28-02-2024 03:04 م

نجوم الريال يعترضون على سياسة قناة النادي

2202428105625169336980


الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد غاضبون من سياسة قناة النادي تجاه الحكام.

واتخذت قناة ريال مدريد منعطفا تجاه حكام الليغا في الآونة الأخيرة، حيث خصصت فقرة ثابتة لإبراز أخطائهم خاصة في مباريات الميرنغي.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد يرفضون ما يتم بثه في قناة النادي تجاه الحكام.

وكشف التقرير عن وجود جدل كبير بين اللاعبين داخل غرفة ملابس الميرنغي، بشأن هذا الأمر.

اضافة اعلان


وأوضحت الإذاعة أن بعض اللاعبين يعتقدون أن الأمر يضرهم أكثر مما ينفعهم، رغم احترامهم لقرار النادي.


ويعتقد لاعبو الريال، أن هذا الأمر سيثير غضب الحكام، ولن يمنحوهم الحماية الكافية في الملاعب.


ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، برصيد 65 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن جيرونا الثاني و8 نقاط عن برشلونة الثالث.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202428142049654385355 (1)

الضحية المقبلة لدوري روشن السعودي

220242814155818822067

زيدان يؤكد عودته للتدريب.. ويحدد الدوري المحتمل

2202428135853183521365 (1)

الروبوت يعود بخماسية

2202428133329281633158

سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

2202428132739575708839

هل قدم أمير قطر عرضا جديدا لمبابي في قصر الإليزيه؟

220242812213238488658

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
2202420121133163945998

هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

2202419131247199734960

برشلونة يخطط لدعم هجومه بمشجع الريال

2202414143758702398712

عرض مذهل يحرم برشلونة من جوهرة ريال مدريد

220241104650195137311

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1202431125644662683602

ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه

120243011216830603290 (1)

مفاجأة كبرى.. اعتراف مصور يورط حكم لقاء الريال وبالماس