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الثلاثاء، 08-08-2023 03:56 م

نقل مباراة السلط والحسين إلى ملعب البترا

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الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، نقل مباراة السلط والحسين إربد من ستاد الأمير حسين بن عبدالله - السلط، إلى ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين.

وبرر الاتحاد الأردني موقفه من نقل المباراة لعدم جاهزية ملعب الأمير حسين لاستضافة المباريات بسبب عدم الانتهاء من أعمال صيانة المرافق الصحية وغرف غيار اللاعبين.

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