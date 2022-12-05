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الإثنين، 05-12-2022 12:20 م

نيمار يتحدى سون في التشكيلة المتوقعة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وأكد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار في حالة جيدة وقريب من المشاركة مع راقصي السامبا خلال مواجهة اليوم.

وصعدت البرازيل إلى دور الـ16 عقب تصدر المجموعة السابعة على حساب سويسرا، بينما جاءت كوريا الجنوبية في وصافة المجموعة الثامنة خلف البرتغال.

ووفقًا لشبكة "whoscored"، فإن التشكيلة المتوقع للبرازيل وكوريا الجنوبية في مباراة اليوم، كالآتي:

البرازيل

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ساندرو - سيلفا - ماركينيوس - دانيلو.

الوسط: كاسيميرو - باكيتا - رافينيا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - نيمار - ريتشاليسون.

كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: سيونج.

الدفاع: مون هوان - مين جاي - يونج جوان - جين سو.

الوسط: وو يونج - هوانج إن بيوم - جونج يو.

الهجوم: هي تشان - جو سينج - سون هيونج مين .

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