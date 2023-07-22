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السبت، 22-07-2023 04:31 م

هاميلتون الأسرع في ثالث تجارب سباق المجر

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الوكيل الإخباري - سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة المجر الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وقد سجل بطل العالم سبع مرات أسرع زمن للفة، بواقع دقيقة و811ر17 ثانية، حول مضمار "هنجارورينج" البالغ طوله 4381 كيلومتر، ليتغلب على ماكس فيرستابن، بطل العالم، وسيريجو بيريز، سائقي ريد بول، بفارق 250ر0 ثانية و256ر0 ثانية على الترتيب.

وفاجأ نيكو هولكنبرج، سائق هاس، الجميع واحتل المركز الرابع، وتبعه لاندو نوريس، سائق مكلارين، وجورج راسل سائق مرسيدس.

وجاء سائقا فيراري، تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز، في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

ويواصل دانييل ريتشاردو التأقلم مع فريق ألفا تاوري، الذي تعاقد معه خلفا لنيك دي فريس، واحتل المركز الثامن عشر من حيث أسرع زمن، متفوقا بمركزين على زميله بالفريق يوكي تسونودا.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين، متفوقا على زميله سيرجيو بيريز بفارق 99 نقطة.

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