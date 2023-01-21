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السبت، 21-01-2023 02:24 م

هل ينتقل ميسي للدوري السعودي؟.. مسؤول سعودي يرد!

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الوكيل الإخباري - كشف السكرتير العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، عن رغبة الاتحاد في رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوما ما في دوري المحترفين السعودي.

وزاد الجدل بشأن إمكانية انتقال ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف الهلال السعودي بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوائل العام الجاري.

وقال إبراهيم القاسم في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حتى الآن، لا نعلم شيئا عن إمكانية انتقال ميسي للدوري السعودي، رغم أنني لا أخفي رغبة الاتحاد في رؤية ليونيل يوما ما في دوري المحترفين السعودي".

وأضاف: "الاتحاد السعودي يعمل دائما للارتقاء بمستوى الكرة السعودية، وبالطبع نود أن نرى ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا".

واستدرك السكرتير العام لاتحاد الكرة السعودي في ختام تصريحاته بهذا الشأن: "لكن الحقيقة، لا نعلم شيئا عن إمكانية حدوث ذلك في الوقت الحالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسائل تعني أن ميسي لم يتلق بعد عرضا رسميا من الدوري السعودي، وأن بي إس جي يبقى الأكثر جدية في تجديد عقده.

وأوضحت: "لقد اتفق خورخي ميسي وكيل أعمال النجم الأرجنتيني على كل شيء ويبقى إتمام التفاصيل الأخيرة مثل الإعلان الرسمي الذي لا يبقى بعيدا ولكنه ليس وشيكا".

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