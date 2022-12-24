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السبت، 24-12-2022 01:06 م

وفاة جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 مع إنجلترا

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي فولهام، امس الجمعة، عن وفاة لاعبه السابق جورج كوهين، الفائز بكأس العالم 1966 لكرة القدم مع منتخب إنجلترا، عن عمر يناهزالـ 83 عاما.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فولهام: "الجميع في نادي فولهام لكرة القدم يشعرون بحزن عميق على رحيل واحد من أعظم لاعبينا على الإطلاق وشخص مهذب، هو جورج كوهين، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية".

وكان كوهين بدأ مسيرته الدولية في عام 1964 ولعب 37 مرة مع منتخب بلاده، وأدى الظهير الأيمن دورا فعلا في تتويج المنتخب الوحيد بكأس العالم.

وأمضى كوهين مسيرته بالكامل في فريق واحد هو فولهام اللندني وشارك معه في 459 مباراة.

 

 

ملاعب 

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